Приковали себя цепями. В аэропорту Амстердама задержали 25 экоактивистов
2019-12-14 19:58:01
Экоактивисты считают, что нужно летать меньше, особенно на короткие расстояния, особенно если поезд предлагает хорошую альтернативу
В Амстердаме в торговом центре, который находится в аэропорту “Схипхол”, во время климатических протестов арестовали 25 человек.
Об этом сообщает NOS.
Активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion провели акцию протеста.
Десятки активистов отказались покинуть торговый центр. Те, кто не ушел по собственному желанию, были увезены полицейскими.
Около двадцати экоактивистов приковали себя цепями к столбам.
"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции", – говорится в сообщении.
Экоактивисты считают, что нужно летать меньше, особенно на короткие расстояния, особенно если поезд предлагает хорошую альтернативу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 ноября Европарламент объявил глобальную "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию", призвав страны ЕС взять на себя обязательство к 2050 году полностью избавиться от выбросов парниковых газов.
- В ООН сообщили, что количество парниковых газов в атмосфере достигло доисторического уровня. Последний раз такое скопление газов было на земле 3-5 миллионов лет назад.
- Также ученые сообщили, что планета на грани экологической катастрофы. Человечество вступило в "эру разрушения окружающей среды".