В Германии осуждают депутата от зеленых, который полетел самолетом вместо поездки на поезде

Политика обвинили в "двойных стандартах"

Депутат Европарламента от Зеленых Свен Гигольд проголосовал за климатическую чрезвычайную ситуацию. После этого, он написал в своем Twitter "Важный знак в нужное время". Однако, сразу после голосования, его заметили в самолете.

Об этом сообщает Bild.

Сразу после голосования, Гигольд сел в самолет в сторону Франкфурта, и после этого – в Берлин.

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Политика заметили в аэропорту, после этого в интернете посыпалась критика в его адрес. Он объяснился тем, что вечером у него назначена встреча в Бундесрате.

"Вечером я обязан был быть в Берлине – в 18 часов. Голосование в Страсбурге закончилось в 12.45. Это было невозможно на поезде", – сказал Гигольд.

Тот факт, что он не поехал поездом, вызвал особенно резкую критику у политиков Христианско-демократического союза – Гигольд все время критиковал депутатов ХДС, которые проголосовали в Европейском парламенте против чрезвычайной климатической ситуации.

"Некий двойной стандарт. Кто голосует утром за климатическую чрезвычайную ситуацию, днем ​​не может летать на короткие расстояния", – сказал депутат от ХДС Свен Шульце.

Кроме того, еще один политик от ХДС Хильдегард Бентеле выложила в Twitter селфи из поезда, подписав:"Христианско-демократический привет для Свена Гигольда".

Однако, депутат от Зеленых не видит в своем поведении лицемерия и объясняет свои полеты политическими обязательствами.

"Полет был совершен по работе, не для личных целей. Международная и европейская политика невозможна без воздушного движения. Важно, чтобы европейская демократия работала", – говорит Гигольд.

Издание пишет, что у Гигольда не было физической возможности добраться за такое короткое время до Берлина.

"Если у вас не получается, вы должны согласовать даты иначе или установить другие приоритеты", – заявили в ХДС и добавили, что Зеленые ожидают, что граждане перестанут летать на короткие расстояния.

Гигольд ответил: " Зеленые не требуют запрета внутренних рейсов. Мы работаем над тем, чтобы сделать их излишними для всех".

Как ранее сообщал Фокус:

28 ноября Европарламент объявил глобальную "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию", призвав страны ЕС взять на себя обязательство к 2050 году полностью избавиться от выбросов парниковых газов.

В ООН сообщили, что количество парниковых газов в атмосфере достигло доисторического уровня. Последний раз такое скопление газов было на земле 3-5 миллионов лет назад.