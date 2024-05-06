Буря в стакане. Какие силы создают в озерах волны высотой в 100 метров, и чем они опасны

Может показаться, что цунами не могут образоваться в локализованных водоемах, однако ученые уверенны, что это не так.

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При упоминании о цунами, мы скорее подумаем о гигантских волнах в океане, которые обрушиваются на прибрежные регионы. Однако на самом деле цунами могут образоваться не только в "большой воде", но и в озерах — ученые предупреждают, что они могут быть не менее разрушительными, чем океанические, пишет IFLScience.

По словам геолога Бретвуда Хигмана из Ground Truth Alaska, озерные цунами сегодня, как правило, встречаются в самых отдаленных уголках планеты, а потому не несут большой угрозы населению планеты или инфраструктуре. Однако ученый признает, что в скором времени это может измениться — всему виной изменение климата. Что же нам известно об озерных цунами?

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Что такое озерное цунами

Озерное цунами, как можно догадаться — цунами, возникающее в озере. Как правило, они происходят в результате внезапного перемещения больших объемов воды, что и приводит к образованию волн. Ученые отмечают, что в последнее время озерные цунами становятся все более распространенными в таких регионах, как Аляска и Британская Колумбия, а также других районах с горными ледниками.

Что вызывает озерные цунами

По словам Хигмана, существует несколько причин возникновения озерных цунами. Например, они могут образоваться в результате:

сейсмической активности;

оползнями, лавинами, откалыванием ледников;

обрушением дельты;

атмосферными изменениями;

вулканическими процессами.

Опасность озерных цунами

В настоящее время большинство озерных цунами происходят в отдаленных регионах, а потому не представляют угрозы для людей, имущества или инфраструктуры. Однако Хигман считает, что в ближайшее время это может измениться в результате климатического кризиса.

По мере нагрева планеты, таяния ледников и вечной мерзлоты будут становиться все более частыми, а потому возникновение цунами в озерах будет все более вероятным. Согласно прогнозам Хигмана, на Аляске риск возникновения цунами в озере Портидж чрезвычайно высок.

Ученые также отмечают, независимо от того, где именно происходят озерные цунами, они могут иметь катастрофические последствия. Например, в октябре 2020 года огромный оползень вызвал цунами высотой в 100 метров в Британской Колумбии. Причиной возникновения цунами стали около 18 миллионов кубических метров камня, которые упали в озеро Эллиот-Крик. В результате был опустошен местный ландшафт. По словам геоморфолога Мартена Гертсема, оползень, породивший озерное цунами, тогда двигался со скоростью 140 километров в час.

Тогда основными жертвами цунами стали местные леса и нерестилища лосося, однако подобное событие в других регионах может привести к катастрофическим последствиям. Например, в 1938 году на озере Мичиган произошло цунами высотой около 3 метров — 5 человек погибли, под угрозой оказались еще 27 человек. Тогда очевидцы заявили, что волны "возникли ниоткуда".

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