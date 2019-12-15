В Севастополе затонул плавучий док со "Святым князем Георгием"

Подлодка Б-380 "Святой князь Георгий" уже всплыла. Несколько лет назад ее, как и док, в котором она находилась, списали

В ночь на воскресенье в Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 "Святой князь Георгий", которая ранее состояла в Черноморском флоте.

Об этом сообщают российские агентства ТАСС и Интерфакс.

Россияне говорят, что и плавдок ПД-16, и подлодка Б-380 уже списаны, потому не состоят на балансе ЧФ РФ. К этому времени подлодка уже якобы всплыла.

Затопление могло произойти по причине плохого технического состояния дока – его эксплуатация и ремонт были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Плавучий док ПД-16 заложили в 1938 году. Он предназначен для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тыс. тонн.

Что касается подлодки, то еще после раздела ЧФ Украина отказалась от нее, ввиду ее плохого состояния. Позже лодку списали и весной 2016 года она вошла в тендер Минобороны РФ на утилизацию.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря на единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" во время ремонтных работ произошел пожар.

В результате происшествия погибли два человека: одни из них оказался офицер, который спустился в отсеки корабля после появления задымления.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории.