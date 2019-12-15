В Сенате США на неделе рассмотрят законопроект по "адским санкциям" против РФ

Под санкции попадут в том числе банки и лица, приближенные к президенту Владимиру Путину

Сенат США обсудит проект закона по санкциям против РФ на уже в ближайшую среду, 18 декабря.

Об этом свидетельствует график Комитета по международным отношениям Сената, передает Радио Свобода.

Законопроект носит название "Проект о защите США от агрессии Кремля".

Санкции против РФ планируется ввести за ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, а также за враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины.

В первую очередь пострадают российские банки, которые поддерживают попытки Кремля "подорвать демократические институты в других странах", а также проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу.

Под санкции попадут и лица, приближенные к президенту Владимиру Путину вместе с российским киберсектором.

"Адскими санкциями" это законопроект назвал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для смягчения санкций ЕС в отношении России.