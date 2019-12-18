Скрипали живы, но отказываются встречаться с послами РФ, – посол Великобритании
2019-12-18 08:59:29
Сергей и Юлия Скрипаль решили не встречаться с представителями российского посольства
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но не хотят идти на контакт с представителями российского посольства.
Об этом сообщил посол Великобритании в России Лори Бристоу, передает "Эхо Москвы".
"Да, они живы. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства", – заявил Бристоу.
Он также напомнил о заявлении Юлии Скрипаль по поводу нежелания ее отца встречаться с представителями СМИ. Бристоу добавил, что решение не выходить на связь с российским посольством и журналистами – выбор Скрипалей, а задача британских властей заключается в защите семьи Скрипалей.
"Они свободные люди, наша задача – защитить их. Была попытка убить их при помощи боевого химического вещества", – заявил посол.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери 4 марта 2018 года.
- 30 июля 2018 года в британском Солсбери состоялись похороны 44-летней матери троих детей Дон Стерджесс, которая скончалась в результате отравления нервнопаралитическим веществом "Новичок". На церемонии были предусмотрены специальные меры, чтобы предотвратить возможное воздействие вещества на пришедших попрощаться с погибшей.
- 18 февраля Виктория Скрипаль заявила, что Сергея Скрипаля уже давно нет в живых.
- 26 февраля посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.
- 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.
- 2 августа 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.