Скрипали живы, но отказываются встречаться с послами РФ, – посол Великобритании

Сергей и Юлия Скрипаль решили не встречаться с представителями российского посольства

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но не хотят идти на контакт с представителями российского посольства.

Об этом сообщил посол Великобритании в России Лори Бристоу, передает "Эхо Москвы".

"Да, они живы. Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы, собственно, передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям. Скрипали решили не встречаться с представителями российского посольства", – заявил Бристоу.

Он также напомнил о заявлении Юлии Скрипаль по поводу нежелания ее отца встречаться с представителями СМИ. Бристоу добавил, что решение не выходить на связь с российским посольством и журналистами – выбор Скрипалей, а задача британских властей заключается в защите семьи Скрипалей.

"Они свободные люди, наша задача – защитить их. Была попытка убить их при помощи боевого химического вещества", – заявил посол.

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