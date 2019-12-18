Остров невезения. МВД Австралии создало фейковый гороскоп для нелегалов из Шри-Ланки
2019-12-18 14:11:00
Астрологический прогноз сулит беды для всех, кто попробует незаконно проникнуть в страну
Министерство внутренних дел Австралии выпустило свой гороскоп для беженцев из Шри-Ланки, которые пытаются нелегально попасть в страну на кораблях. Об этом сообщает The Guardian.
Гороскоп был выпущен на английском языке и содержал негативные прогнозы для каждого знака зодиака, в случае путешествия в Австралию на корабле. Судя по всему, фейковый гороскоп был создан в последние 2 или 3 года.
"Прошло четыре года с тех пор, как жители Шри-Ланки начали прибывать в Австралию нелегальным морским путем. За этот период австралийские власти остановили и вернули домой более 160 шри-ланкийцев, которые пытались нелегально попасть в страну", – говорится в листовке с астрологическим прогнозом.
Далее гороскоп предупреждает Овнов, что в случае нелегального путешествия на корабле в Австралию, они могут "ожидать, что контрабандисты воспользуются вами".
Стрельцов предупреждают, что они будут задержаны австралийскими властями и вернувшись на Шри-Ланку окажутся "на всю жизнь в долгах".
Козерогам сулят опасности в море и непредсказуемую погоду.
"Если вы незаконно отправитесь в Австралию, то вернетесь в Шри-Ланку и столкнетесь со "штормом невезения", – говорится в прогнозе для козерогов.
Известно, что гороскопы и астрологические прогнозы на Шри-Ланке пользуются большой популярностью среди местного населения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство США создало фейковый университет, чтобы ловить нелегалов, и заработало миллионы. С начала года были задержаны 250 студентов-иностранцев.
- А в Европу пытался въехать нелегал, пролезший в бардачок автомобиля. Машину с африканцем за приборной панелью остановили испанские полицейские.