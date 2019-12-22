Санкции против "Северного потока-2": в США ответили на критику Германии

Ранее немецкие власти выступили против американских санкций

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику немецкой стороны относительно американских санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", – сказал он.

По его мнению, введение ограничений против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением". Гренелл также сказал, что многие дипломаты из Европы выражали благодарность администрации США за такие меры.

По его словам, санкции против "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США. Вашингтон намерен предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".