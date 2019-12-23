В Саудовской Аравии казнят пять человек по делу об убийстве журналиста Хашкаджи

2019-12-23 12:37:07

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Еще три человека приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Reuters.

Еще три человека приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года.

Напомним, обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура добилась смертной казни.

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