В Саудовской Аравии казнят пять человек по делу об убийстве журналиста Хашкаджи

Еще три человека приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года

В Саудовской Аравии пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Reuters.

Еще три человека приговорили к тюремному заключению сроком на 24 года.

Напомним, обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура добилась смертной казни.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, несмотря на отчет ЦРУ о возможной причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.