Boeing уволил исполнительного директора, чтобы восстановить доверие
2019-12-23 17:07:00
Компания сменила руководство после двух масштабных авиакатастроф
В понедельник, 23 декабря, компания Boeing отправила в отставку своего главного исполнительного директора Денниса Мюленбурга. Об этом сообщает The Guardian.
На данный момент компания борется за то, чтобы вернуть доверие регуляторов, клиентов и общественности после двух масштабных авиакатастроф самолета 737 Max, унесших жизни 346 человек.
Так, в Boeing сообщили, что место Мюленбурга займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. В заявлении компании также подчеркивается, что совет директоров "решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании, которая движется вперед и работает над урегулированием отношений с проверяющими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами".
"Я твердо верю в будущее Boeing и 737 Max. Большая честь руководить великой компаний и 150 тыс. преданных сотрудников, которые работают над созданием будущего авиации", – заявил Кэлхун.
Авиакатастрофы стали причиной многочисленных расследований, в том числе федерального уголовного расследования о разработке и сертификации самолета, которое ведет Федеральное управление гражданской авиации США.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 октября 2018 года пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился вскоре после вылета из Джакарты. Самолет, который совершал внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море.
- 10 марта 2019 года, потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
- Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия и ряд авиакомпаний временно приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы лайнера.
- Также Boeing сообщил, что приостановит выпуск самолетов модели 737 MAX. Снижение производства позволит сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов.