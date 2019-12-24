Военное командование США отчиталось, что сани Санта-Клауса покинули Северный полюс

Командование воздушно-космической обороны начало отлеживать путь Санты по всему миру

Военное командование США, отвечающее за защиту воздушного пространства Северной Америки, отчиталось, что Санта-Клаус начал свое путешествие на санях, вылетев с Северного полюса. Об этом сообщает CNN.

В сообщении говорится, что радары Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружили сани Санты утром 24 декабря, вскоре после того, как она начал свое путешествие.

Первые остановки он сделал на востоке России и в Азии, в канун Рождества. Любой желающий может отследить маршрут Санты на официальном трекере Santa NORAD. Согласно счетчику на сайте, подарки от Санты уже получили более 480 млн детей.

"Его волшебное путешествие по миру началось", – говорится в сообщении организации, которая следит за передвижениями Санта-Клауса более 60 лет.

В организации утверждают, что используют инфракрасные датчики, чтобы следить за сиянием носа у оленя Рудольфа, что позволяет точно определить местоположение его саней. Военные добавляют, что отслеживание Санта-Клауса все же является их "дополнительно миссией", а защита воздушного пространства Северной Америки остается "главным приоритетом" NORAD.

Ежегодная миссия агентства началась с опечатки в рекламном объявлении, которое заказал магазин Sears в Колорадо-Спрингс в 1955 году. Рождественское объявление должно было рекламировать горячую линию Санты. Но в номере телефона была допущена ошибка.

Вместо этого, издание напечатало телефон полковника NORAD Гарри Шупа, который был вынужден всю ночь принимать звонки от детей. Вместо того, чтобы сообщить ребятне о том, что они ошиблись номером, полковник решил подыграть. Шуп сообщил, что он не Санта-Клаус, но может отследить его на радаре. Так, полковник и его команда провели остаток ночи, рассказывая подробности о местонахождении Санты.

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