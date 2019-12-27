"Не говорите мне, что я тупой!" Британский футболист оделся как снеговик и разбил свой суперкар

Майкл Антонио, полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед", врезался в чужой сарай на Lamborghini

Забавный инцидент без жертв произошел в Южном Лондоне. Известный футболист разбил свой суперкар, врезавшись в чужой дровяной сарай, но при этом за рулем он был в костюме снеговика. Об этом пишет Daily Mail.

Полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед" спешил на рождественскую вечеринку. Для этого он нарядился в костюм снеговика, исполнил песенку Walking in the Air из фильма 1982 года "Снеговик" для своих почитателей в соцсетях, сел в свою шикарную Lamborghini Huracan за четверть миллиона евро и устремился к веселью.

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Фото: Daily Mail

Однако по дороге что-то пошло не так и Майкл съехал с дороги, врезался в дровяной сарай у чужого дома и развалил его до последнего кирпича.

Жители дома рассказывают, что услышали очень громкий звук, подумали, что это взрыв, но, когда выбежали на улицу, то увидели, как полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед" в костюме снеговика выбирается из разбитой машины.

Они вызвали полицию, скорую и пожарных, потому что от суперкара валил дым. Футболист, как они рассказали, не слишком обращал внимание на окружающих, а звонил кому-то и орал: "Не надо говорить мне, что я тупой, вы должны интересоваться, все ли со мной в порядке!", а потом уехал, даже не извинившись.

Фото: Daily Mail

Разбитый Lamborghini забрал эвакуатор.

Фото: antonio_michail

Несмотря на аварию, через 24 часа форвард отыграл 90 минут, но его команда уступила со счетом 1:2.

Как ранее писал Фокус:

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма. Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес футболиста из Украины Романа Зозули лозунг "Зозуля – нацист".