Рекорд: Ирландия выдала почти 1 млн своих паспортов в 2019 году

Британцы ирландского происхождения оформляют новые паспорта, опасаясь выхода Великобритании из ЕС

Правительство Ирландии выдало в 2019 году 900 тысяч паспортов. Об этом сообщила The Guardian.

Это рекордный объем за всю историю страны и на 7% больше, чем в 2018 году. В периоды пиковой нагрузки за один день было получено 5800 заявок со всего мира.

Саймон Ковени, министр иностранных дел Ирландии говорит: "Ирландский паспорт является ценным документом, и мы продолжаем улучшать процессы для предотвращения мошенничества и поддержания их целостности и безопасности".

Центр обслуживания клиентов Passport Service, созданный в январе этого года, может обрабатывать до 10 000 запросов в неделю, получая их по телефону и через веб-чаты.

Право на получение ирландского паспорта имеют дети и внуки граждан Ирландии.

К росту спроса на ирландские паспорта привел Brexit. Британцы ирландского происхождения обращаются за ними, так как опасаются не столько очередей в аэропортах, как ​​утраты множества прав и преимуществ, связанных с гражданством страны-члена ЕС.

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