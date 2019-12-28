Авиакатастрофа в Казахстане: рассматриваются три версии трагедии

2019-12-28 09:47:12

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Рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании

Министерство внутренних дел Казахстана отрабатывает три версии авиакатастрофы самолета Fokker-100 под Алматы.

Об этом сообщает tengrinews.kz.

Рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По его словам, правоохрнаители будут восстанавливать хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.

  • Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.  Угрозы для жизни пострадавишх укранцев нет.

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