Авиакатастрофа в Казахстане: рассматриваются три версии трагедии
2019-12-28 09:47:12
Рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании
Министерство внутренних дел Казахстана отрабатывает три версии авиакатастрофы самолета Fokker-100 под Алматы.
Об этом сообщает tengrinews.kz.
Рассматривается техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.
"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", – сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
По его словам, правоохрнаители будут восстанавливать хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 декабря, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.
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Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины. Угрозы для жизни пострадавишх укранцев нет.