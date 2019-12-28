Lamborghini сделала подарок на Рождество американцу, решившему построить для сына суперкар

2019-12-28 12:49:00

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Компания воодушевилась проектом отца и сына

В американском штате Колорадо 54-летний Стерлинг Бэкус со своим 12-летним сыном Ксандером решили построить Lamborghini Aventador, автопроизводитель узнал о проекте и преподнес семье подарок на Рождество. Об этом сообщает CNN.

Идея самостоятельно построить суперкар возникла во время того, как отец с сыном играли в видеоигру – симуляцию автомобильных гонок "Forza Horizon 3". Ксандер спросил у отца, могут ли они сами построить свою любимую модель Lamborghini Aventador.

Бэкус, физик из крупной технической компании Thorlabs, сказал, что всегда был фанатом Lamborghini и не колебался ни минуты, когда сын задал вопрос. Они начали планировать свой проект в феврале 2018 года, и несколько месяцев назад с семьей связалась директор по маркетингу Automobili Lamborghini Катя Басси.

Lamborghini Aventador, 3D-печать

Она сообщила Бэкусу, что компания хотела бы снять праздничный ролик с участием семьи и сделать им рождественский подарок. Автопроизводитель одолжил на две недели отцу с сыном настоящую Lamborghini Aventador S. В прошлом году таких автомобилей было продано всего 649 единиц, а его стоимость составляет более 460 тыс. долларов.

Lamborghini Aventador

По словам Бэкуса, он водил Aventador каждый день. Также он добавил, что "никогда не забудет удивительную щедрость" Lamborghini.

Lamborghini Aventador

На данный момент сын и отец все еще работают над созданием своего Lamborghini. Для строительства авто Бэкус использует 3D-печать, чтобы создавать необходимые детали и элементы дизайна. Проект уже обошелся семье в 23 тыс. долларов, и глава семейства планирует представить завершенный проект в августе на крупной автомобильной выставке.

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