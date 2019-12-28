Компания воодушевилась проектом отца и сына

В американском штате Колорадо 54-летний Стерлинг Бэкус со своим 12-летним сыном Ксандером решили построить Lamborghini Aventador, автопроизводитель узнал о проекте и преподнес семье подарок на Рождество. Об этом сообщает CNN.

Идея самостоятельно построить суперкар возникла во время того, как отец с сыном играли в видеоигру – симуляцию автомобильных гонок "Forza Horizon 3". Ксандер спросил у отца, могут ли они сами построить свою любимую модель Lamborghini Aventador.

Бэкус, физик из крупной технической компании Thorlabs, сказал, что всегда был фанатом Lamborghini и не колебался ни минуты, когда сын задал вопрос. Они начали планировать свой проект в феврале 2018 года, и несколько месяцев назад с семьей связалась директор по маркетингу Automobili Lamborghini Катя Басси.

Она сообщила Бэкусу, что компания хотела бы снять праздничный ролик с участием семьи и сделать им рождественский подарок. Автопроизводитель одолжил на две недели отцу с сыном настоящую Lamborghini Aventador S. В прошлом году таких автомобилей было продано всего 649 единиц, а его стоимость составляет более 460 тыс. долларов.

По словам Бэкуса, он водил Aventador каждый день. Также он добавил, что "никогда не забудет удивительную щедрость" Lamborghini.

На данный момент сын и отец все еще работают над созданием своего Lamborghini. Для строительства авто Бэкус использует 3D-печать, чтобы создавать необходимые детали и элементы дизайна. Проект уже обошелся семье в 23 тыс. долларов, и глава семейства планирует представить завершенный проект в августе на крупной автомобильной выставке.

Как ранее сообщал Фокус: