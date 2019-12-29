Премьер-министр встретит новый год на острове Сент-Люсия в Карибском море

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей подругой Керри Симондс отправились отмечать Новый год на Карибском море, купив билеты в "эконом-класс". Об этом сообщает The Sun.

Джонсон с подругой будут на тропическом острове Сент-Люсия, а затем отправятся на роскошную виллу за 26 тыс. долларов в неделю на острове Мюстик, где и встретят Новый год.

Несмотря на дорогостоящую виллу, Джонсон и Симондс выбрали для путешествия стандартный пассажирский рейс в "эконом-классе". На фотографиях из салона самолета видно, как Джонсон читает книгу у окна, а его подруга укутывается в пальто.

По данным СМИ, во время полета пара пыталась не привлекать к себе лишнего внимания, и судя по всему, не сопровождалась большим количеством охраны.

Стоимость их полета составила в районе 1700 долларов на каждого, что существенно меньше, если бы премьер использовал частный самолет RAF по цене до 1,3 млн. долларов.

Также паре не предложили повысить класс их мест, учитывая строгие правила авиакомпаний против взяточничества и коррупции.

Известно, что пара встретит Новый год доме в марокканском стиле, расположенном на вершине острова Мюстик.

Как ранее сообщал Фокус: