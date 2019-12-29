Борис Джонсон полетел с подругой на тропический остров эконом-классом

2019-12-29 15:26:00

543 0

Премьер-министр встретит новый год на острове Сент-Люсия в Карибском море

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со своей подругой Керри Симондс отправились отмечать Новый год на Карибском море, купив билеты в "эконом-класс". Об этом сообщает The Sun.

Джонсон с подругой будут на тропическом острове Сент-Люсия, а затем отправятся на роскошную виллу за 26 тыс. долларов в неделю на острове Мюстик, где и встретят Новый год.

Несмотря на дорогостоящую виллу, Джонсон и Симондс выбрали для путешествия стандартный пассажирский рейс в "эконом-классе". На фотографиях из салона самолета видно, как Джонсон читает книгу у окна, а его подруга укутывается в пальто.

вилла, премьер-министр Борис Джонсон

По данным СМИ, во время полета пара пыталась не привлекать к себе лишнего внимания, и судя по всему, не сопровождалась большим количеством охраны.

вилла, премьер-министр Борис Джонсон

Стоимость их полета составила в районе 1700 долларов на каждого, что существенно меньше, если бы премьер использовал частный самолет RAF по цене до 1,3 млн. долларов.

вилла, премьер-министр Борис Джонсон

Также паре не предложили повысить класс их мест, учитывая строгие правила авиакомпаний против взяточничества и коррупции.

Известно, что пара встретит Новый год доме в марокканском стиле, расположенном на вершине острова Мюстик.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...