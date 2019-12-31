Мальчику без пальцев на обоих руках распечатали на 3D-принтере новые

В США, в городе Кларксвилл, 11-летний Гэвин Самнер в письме Санта-Клаусу попросил себе распечатанный на 3D-принтере руки и его желание сбылось. Об этом сообщает WZTV.

Самнер родился без пальцев на обоих руках, левой ноги и у него не хватало около 40% языка. Врачи говорили маме ребенка Кори, что дети с таким количеством пораженных конечностей не выживают.

Еще в прошлом году Гэвин составил свой рождественский список, в котором пожелал получить 3D-отпечатанные руки. Его мать не знала, как достать такой подарок, поэтому разместила пост в Facebook, где с ней связался глава компании по маркетингу и разработке продуктов Bedstone Creative Энтони Экономосом.

Ранее компания не делала ничего подобного, по ради мечты ребенка решила рискнуть. Вначале, распечатанные на 3D-принтере роботизированные руки не заработали.

Потребовался почти год модификаций, чтобы получить готовый, рабочий продукт.

"Парень может использовать новые руки просто согнув запястья", – рассказал Экономос.

Подарить новый руки парню решили в городской мэрии. Ребенку сказали, что его тетя будет получать некую награду, так что мальчик ни о чем не догадывался до самого последнего момента.

"Я даже не могу объяснить это чувство. Видеть на его лице удивление и радость, когда он впервые смог взять в руку бутылку воды, было просто удивительным", – рассказала мать ребенка Кори.

Для Гэвина такие просты задачи, как удержать в руке бутылку с водой, до сих пор были недоступны.

"Мне было необходима помощь друзей, которые собирали, открывали и держали мои вещи. Но теперь я могу быть независимым", – говорит Гэвин.

По словам главы компании, дети редко получают протезы, так как они все еще растут, а постоянная модификация не рентабельна для крупных фирм.

"Теперь, когда у нас есть все необходимые данные Гэвина, мы сможет распечатать ему новые руки за два дня, когда он подрастет", – сообщил Экономос.

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