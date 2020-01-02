Стало известно, сколько в 2019 году погибло людей в авиакатастрофах
2020-01-02 11:52:56
В 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа
В 2019 году во всех произошедших авиакатастрофах погибло 257 человек.
Такая цифра обнародована в ежегодном отчете "Обзор гражданской авиации 2019" консалтинговой компании To70.
Согласно данным организации, всего за прошлый год на планете произошло 86 авиатрагедий. Тем не менее этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. В 2018 году всего случилось 157 несчастных случаев с самолетами, в них погибли 534 человека.
Таким образом, по оценкам экспертов, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2018 год стал худшим по количеству жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего за 2018 год услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек.
- 27 декабря 2019 года пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.12 человек погибли.
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Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины. Угрозы для жизни пострадавишх укранцев нет.