Стало известно, сколько в 2019 году погибло людей в авиакатастрофах

2020-01-02 11:52:56

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В 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа

В 2019 году во всех произошедших авиакатастрофах погибло 257 человек.

Такая цифра обнародована в ежегодном отчете "Обзор гражданской авиации 2019" консалтинговой компании To70.

Согласно данным организации, всего за прошлый год на планете произошло 86 авиатрагедий. Тем не менее этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом почти в два раза. В 2018 году всего случилось 157 несчастных случаев с самолетами, в них погибли 534 человека.

Таким образом, по оценкам экспертов, в 2019 году на 5,5 миллиона рейсов приходилась одна смертельная авиакатастрофа.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 27 декабря 2019 года пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Bek Air потерпел крушение за пределами аэропорта Алма-Аты. На борту находились 95 пассажиров, пять членов экипажа.12 человек погибли.

  • Четыре иностранца находились на борту самолета Fokker-100 казахской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.  Угрозы для жизни пострадавишх укранцев нет.

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