Новогодний ливень затопил столицу Индонезии. За сутки выпало 377 миллиметров осадков

Во время наводнений погиб 21 человек

В Новый год сильные дожди спровоцировали наводнение в столице Индонезии Джакарте, в результате чего погиб по меньшей мере, 21 человек. Об этом сообщает ВВС.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), в некоторых частях Джакарты за сутки выпало 377 мм осадков. Недавние дожди стали самыми интенсивными за последние 24 года.

В агентстве также сообщили, что причиной таких интенсивных дождей стали сразу несколько факторов. Сезон муссонов усилился большим количеством водяного пара в воздухе, влияющим на образование облаков над островом Ява.

Ожидается, что проливные дожди в Джакарте продолжатся до выходных.

Также сообщается, что в Восточной Джакарте было зафиксировано 335 мм, а дальше на восток – в Бекаси выпало 259 мм осадком. По словам метеорологов, количество осадков, превышающее 150 мм, считается экстремальным явлением.

Так, сильный дождь на Новый год стал причиной наводнений в столице и оползней на окраинах.

Возраст жертв составляет от 8 до 82 лет. Многие погибли от переохлаждения, другие утонули или были убиты оползнями. Один из погибших – 16-летний подросток умер от удара током.

На данный момент во многих районах Джакарты, в качестве меры безопасности, отключено электричество, а также закрыты некоторые железнодорожные линии.

Из-за наводнений из Джакарты были эвакуированы около 62 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В Венеции произошло сильнейшее за последние полвека наводнение. Вода поднялась почти на два метра.

А в Южной Азии из-за наводнений погибли более 100 человек, пострадали 6,7 миллионов. Наводнения и оползни пришли в Индию, Непал, Бангладеш и Пакистан.