История с предложением руки и сердца в KFC получила счастливый конец

Небогатой паре из Южной Африки помогли устроить свадьбу их мечты

В Южной Африке мужчина, предложивший руку и сердце любимой в заведении быстрого питания KFC, все же смог устроить избраннице незабываемую свадьбу. Об этом сообщает CNN.

История Гектора Мканси и Нонхланхла Солдаат началась в ноябре, когда пара отправилась на обед в KFC, во время которого Мканси решил повторить свое предложение руки и сердца. Дело в том, что в 2012 году у пары была небольшая свадебная церемония, которая увы, не стала свадьбой их мечты.

"В 2011 году наши семьи начали переговоры о приданном, а в 2012 году мы поженились на небольшой традиционной церемонии, поскольку это было все, что мы могли позволить себе в то время. У нас была церемония, но я знал, что не этого хотела моя жена и я сам", – рассказал Мканси.

Так, супруг решил обновить не только данные обеты, но и свадебные кольца. Он купил новое обручальное кольцо для жены и положил его в пакет с едой из KFC.

"Персонал заведения был удивлен просьбой, но они все же помогли все организовать. Нам принесли еду, и когда жена заглянула внутрь, то нашла кольца, и тогда я опустился на одно колено", – рассказал Мканси.

Случайный свидетель заснял момент на видео, которое быстро стало вирусным в Сети. В Twitter видео поделились более 25 тыс. раз с хештегом #KFCProposal. Многие захотели помочь паре, у которой очевидно, не было денег на пышное предложение руки и сердца, а также свадьбу.

Так, KFC South Africa помогла организовать свадьбу пары, которая хотела снова обручиться 31 декабря. Медовый месяц влюбленным устроили бренды Audi и Lexus. А авиакомпании Kulula и Mango пообещали бесплатно доставить молодоженов в любой пункт назначения.

Мканси признается, что планировал небольшую свадьбу, которая соответствовала бы семейному бюджету, но то что получилось в итоге, пара называет настоящим чудом.

"Наша мечта сбылась, мы никогда не думали, что такие может произойти с нами", – подытожил.

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