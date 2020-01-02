"Турецкий поток" будет официально открыт на церемонии в Стамбуле 8 января

С начала года Болгария начала получать российский газ в обход Украины через южный "Турецкий поток", сообщает Emerging Europe.

Комментируя это событие, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что транзит газа в обход Украины и Румынии позволит ее стране сэкономить десятки миллионов евро ежегодно.

"Мы меняем точку поступления газа из России. Причина: экономическая целесообразность и более выгодные условия для болгарских потребителей", – сказала она.

Петкова добавила, что новый маршрут поступления газа повлияет на уменьшение цены голубого топлива порядка на пять процентов.

"Турецкий поток" будет официально открыт на церемонии в Стамбуле 8 января. Сообщается, что на ней собираются присутствовать российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Болгария почти полностью зависит от российского газа, отмечает издание. В ходе строительства трубопровода, страна проложила 11 километров трубы, соединяющей национальную ГТС с турецким потоком.

Как передает Крым.Реалии, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев спрогнозировал, что уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа через "Турецкий поток" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".

В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".