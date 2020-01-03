Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак

Американцам советуют по возможности покинуть Ирак на самолете, а если это невозможно – уехать в другие страны наземным транспортом

Государственный департамент США рекомендует американским гражданам срочно покинуть Ирак "из-за напряженной ситуации в регионе".

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Американцам советуют по возможности покинуть Ирак на самолете, а если это невозможно – уехать в другие страны наземным транспортом.

Тем же, кто не сможет уехать из страны, рекомендуется не приближаться к зданию посольства и следить за поступающей информацией в СМИ.

Напомним, в Багдаде во время ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и глава одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

4 ракеты американцы выпустили по аэропорту Багдада, каждая попала в одну из целей: в здание, используемое коалицией под контролем США, во взлетную полосу для военных, в иракский центр по борьбе с терроризмом и в дорогу около аэропорта.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.