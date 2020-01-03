Иран убедился, что Трамп готов на быстрые и решительные действия, – Помпео

Госсекретарь США сообщил, что убийство Сулеймани было предотвращением "неизбежной атаки"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана свою готовность к быстрым и решительным действиям по защите американцев. Об этом сообщил глава Госдепа США в интервью FOX News.

По словам Помпео, администрация Трампа продемонстрировала "сдержанность" перед лицом десятков атак Ирана, направленных против интересов США.

"Я думаю, что иранское руководство понимает, что президент Трамп примет меры. Мы ясно дали понять, что ответ будут быстрыми и решительными. Надеюсь, что Иран увидит решимость США и пойдет на деэскалацию ситуации. Если этого не произойдет, президент Трамп и все правительство США готовы ответить соответствующим образом", – заявил Помпео.

Госдепартамент США также сообщил, что ликвидированные "теневой командир" Ирана Касем Сулеймани был ответственным за гибель сотен американских и коалиционных военных и ранения еще тысяч человек.

Помпео подчеркнул, что удар был нанесен ради предотвращения "неизбежной атаки" со стороны сил, управляемых Сулеймани.

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео отложил на более поздний срок турне, во время которого в начале января он собирался посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали беспорядки в Ираке.

Экс-вице-президент Джо Байден раскритиковал операцию США, во время которой в Багдаде был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, заявивив, что президент США Дональд Трамп забросил динамит в пороховую бочку.

А в Иране уже назначили преемника убитого Сулеймани. Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назвал бригадного генерала Эсмаила Каани выдающимся командующим.