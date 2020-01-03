Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили Украину

Главы двух стран положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу, 3 января, телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт президента РФ.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", – говорится в сообщении.

Главы двух стран положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Кроме того, обсуждались газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".