Путин и Макрон в телефонном разговоре обсудили Украину
2020-01-03 18:44:52
Главы двух стран положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу, 3 января, телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт президента РФ.
"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже", – говорится в сообщении.
Главы двух стран положительно оценили обмен пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года.
Кроме того, обсуждались газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона поприветствовали обмен пленными между Украиной боевиками "ЛДНР".
- Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента РФ Владимира Путина вернуть во Францию останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену.