Полиция сообщает, что в результате атаки никто не пострадал

В "зеленой зоне" Багдада, в которой расположено посольство США в Ираке, вечером в субботу, 4 января, раздались взрывы. Об этом сообщил телеканал Аль-Арабия.

В иракской полиции заявляют о падении в районе посольства одной ракеты "Катюша", в то же время местные издания утверждают, что в "зеленой зоне" разорвались два минометных снаряда. Сообщается, что все подъезды к американской дипломатической миссии закрыты.

По данным Reuters, в центральной части столицы Ирака, недалеко от здания американской дипмиссии, взорвалась одна ракета. Полиция сообщает, что в результате атаки никто не пострадал.

Более того, еще две ракеты взорвались в районе базы ВВС "Балад" к северу от столицы, где размещаются американские войска.

Источники агентства утверждают, что обошлось без пострадавших и жертв. Откуда именно были выпущены ракеты, пока неизвестно. В свою очередь, Daily Sabah сообщает, что все же были ранены трое иракских военнослужащих, однако информацию пока не подтвердили.

"Зеленая зона" является укрепленным районом в центре столицы Ирака, где расположен ряд правительственных учреждений и посольств.

Последствия взрыва ракет у американского посольства в Багдаде

Как ранее сообщал Фокус:

31 декабря 2019 года сотни жителей Ирака штурмовали американское посольство. Это произошло из-за удара ВВС США по складам и командным пунктам движения Хезболла, в результате которого погибло около 30 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран.

Государственный департамент США рекомендует американским гражданам срочно покинуть Ирак "из-за напряженной ситуации в регионе".