Завтра в Голливуде пройдет церемония вручения премии "Золотой глобус"

Уже известно, что премию имени Сесиля Б. Милля за жизненные достижения в области кинематографа получит Том Хэнкс

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе состоится 77-я торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

Торжества пройдут на сцене гостиницы "Beverly Hilton" в Голливуде, пишет Vogue.

Ведущим на церемонии будет британский актер Рик Джервейс.

Премия вручается в 25-ти номинациях. Также уже известно, что премию имени Сесиля Б. Милля за жизненные достижения в области кинематографа получит Том Хэнкс.

Среди номинантов на премию есть и мини-сериал "Чернобыль". Помимо номинации самого "Чернобыля" на лучший мини-сериал года, его актеры Эмили Уотсон и Стеллан Скарсгард также поборются за престижные награды.

"Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.

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