Иранский кризис. Тегеран признал армию США террористической, Вашингтон не пустил дипломата в ООН

Конфликт между странами продолжает усугубляться

Парламент Ирана проголосовал за законопроект, который признает вооруженные силы США и Министерство обороны террористическими организациями. Об этом сообщает госагентство Ирана Tasnim.

Принятый законопроект стал ответом иранского парламента на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате авиаудара беспилотников США 3 января. Также иранские законодатели выделили дополнительные средства на усиление обороноспособности страны, в частности силы спецназа Аль-Кудс получат дополнительно 200 млн евро.

В свою очередь, США отказали в визе главе Министерства иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был принят участие в заседании Совета безопасности ООН по поводу ликвидации Касема Сулеймани, передает Reuters.

По данным СМИ, Зариф подал заявление на получении визы в США за несколько недель до убийства Сулеймани. Офис президента США Дональда Трампа сообщил генсекретарю ООН Антонио Гутерресу, что США не позволят главе МИД Ирана въехать в страну.

Зариф должен был выступить 9 января. Конвенция 1947 года обязывает США впускать в страну всех должностных лиц, которые направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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