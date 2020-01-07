Иранский кризис. Тегеран признал армию США террористической, Вашингтон не пустил дипломата в ООН
2020-01-07 12:20:00
Конфликт между странами продолжает усугубляться
Парламент Ирана проголосовал за законопроект, который признает вооруженные силы США и Министерство обороны террористическими организациями. Об этом сообщает госагентство Ирана Tasnim.
Принятый законопроект стал ответом иранского парламента на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате авиаудара беспилотников США 3 января. Также иранские законодатели выделили дополнительные средства на усиление обороноспособности страны, в частности силы спецназа Аль-Кудс получат дополнительно 200 млн евро.
В свою очередь, США отказали в визе главе Министерства иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был принят участие в заседании Совета безопасности ООН по поводу ликвидации Касема Сулеймани, передает Reuters.
По данным СМИ, Зариф подал заявление на получении визы в США за несколько недель до убийства Сулеймани. Офис президента США Дональда Трампа сообщил генсекретарю ООН Антонио Гутерресу, что США не позволят главе МИД Ирана въехать в страну.
Зариф должен был выступить 9 января. Конвенция 1947 года обязывает США впускать в страну всех должностных лиц, которые направляются в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.
- Президент США Дональд Трамп обещает "быстрые и сильные удары" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.