Эстония не собирается ратифицировать договор о границе с РФ

Спикер парламента сообщил, что РФ аннексировала 5% территории Эстонии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом сообщил спикер в интервью ERR.

По словам Пыллуааса, главы партий составляющих правящую коалицию в Эстонии не намерены давать ход вышеупомянутому документу.

Спикер подчеркнул, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован. Документ не будет рассматриваться даже если его одобрит Госдума России. Закон был внесен в Госдуму в 2015 году, но пока не рассматривался даже в первом чтении.

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", – сказал Пыллуаас.

Он подчеркнул, что ратификация нового договора приведет к аннулированию положений, подписанных в 1920 году в рамках Тартуского мирного договора. Согласно этому документу, ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

Также Пыллуаас ранее сообщал, что Россия аннексирована 5% территории Эстонии.

Как ранее сообщал Фокус: