В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
2020-01-02 16:26:20
Претензии основаны на договоре, подписанном в 1920 году
Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас напомнил о территориальных претензиях к России. Об этом сообщила "Газета.ru".
По его словам, заключенный между Советской Россией и Эстонской республикой Тартуский мирный договор 1920 года "все еще в реестре действующих договоров ООН". "После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу", – подчеркнул Пыллуаас.
В Москве утверждают, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены, а Тартуский договор утратил силу.
В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после 10 лет переговоров. Утвердив пограничный договор, эстонские депутаты включили в его преамбулу упоминание Тартуского мира. После этого Москва отозвала свою подпись.
В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел двух стран подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, там они и лежат пока без движения.
"У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись", – пояснял ранее эстонский спикер. Он также обвинил Москву в "аннексии 5% эстонской земли".
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что его страна отказалась принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока из-за того, что много граждан Украины подали запросы на предоставление политического убежища.
- Правительство Эстонии отменило свое решение от 2010 года, согласно которому граждане Украины были освобождены от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. В эстонском правительстве считают, что 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, хотят трудоустроиться в этой стране.