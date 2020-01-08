Крушение украинского самолета глубоко огорчает иранцев, – президент Ирана
2020-01-08 19:12:53
Хасан Роухани выразил соболезнования
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал крушение украинского самолета Boeing в аэропорту Тегерана.
Об этом он написал в Twitter.
"Трагедия давки людей на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране, унесшая жизни многих иранцев, в том числе группы студентов, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев. Пусть они покоятся с миром", – заявил он.
МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.