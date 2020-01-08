США предлагают помощь Украине в связи с авиакатастрофой в Иране, – Помпео
2020-01-08 19:44:43
Государственный секретарь США выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы предложить свою помощь Украине в связи с крушением самолета МАУ в Иране.
Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Помпео выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой.
"Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины". Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине все возможную помощь. Соединенные Штаты призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", – сказано в сообщении Помпео.
МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.