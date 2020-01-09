Иран готовился к многодневной ракетной атаке, но США не ответили на удар

Иранский бригадный генерал заявил, что его страна готовилась к длительному противостоянию

Командующий ВВС Ирана и Военно-космическими войсками КСИР, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что удары по военным базам США в Ираке могли стать началом более масштабной операции в регионе. Об этом сообщает ВВС.

По словам Хаджизаде, единственная допустимая месть за убийство генерала Касема Сулеймани –изгнание американских войск из региона. Такие заявления генерал сделал после того, как Иран ударил по военным базам США.

Также Хаджизаде подчеркнул, что иранская сторона не пыталась достичь цели по уничтожению большого количество военных США, но операцию можно было бы спланировать так, чтобы потери противника составили около 500 человек и более, если бы США ответили на удары.

"Мы думали, что столкновение будет продолжаться от трех дней до недели. Для этого, мы подготовили несколько тысяч ракет", – заявил Хаджизаде.

Также бригадный генерал сообщил, что Иран успешно провел кибератаку, которая отключила американские системы слежения за ракетами во время ударов.

Правда, официальные лица США опровергают данные заявления. Американская сторона утверждает, что человеческих потерь удалось избежать благодаря тому, что системы раннего оповещения сработали эффективно.

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