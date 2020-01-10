При касании лайнера с землей, стойка шасси пробила фюзеляж самолета

Пассажирский самолет российской компании Nordwind Airlines совершил жесткую экстренную посадку в аэропорту турецкой Анталии. Об этом сообщает новостной сайт MyNet.

"Воздушное судно, которое летело по маршруту из России в Анталию, осуществило приземление в условиях большой опасности", – говорится в сообщении.

По данным сайта, причиной экстренной посадки стало задымление салона. При касании лайнера с землей, стойка шасси пробила фюзеляж самолета.

В результате инцидента никто не пострадал.

Поврежденное шасси российского самолета

По информации портала Airporthaber, речь идет о лайнере Airbus A321-200 с номером VQ-BRS. Самолет приземлился в Анталье 10 января около 07:30 по московскому времени.

Поврежденное шасси российского самолета

В генконсульстве России в Турции сообщили, что действительно имела место жесткая посадка самолета, при этом, пассажиров в самолете не было.

"Причины аварии выясняются. В настоящее время самолет отбуксирован в ангар для ремонта. Аэропорт функционирует в штатном режиме", – сообщили в российском генконсульстве.

Как сообщает РБК, в авиакомпании Nordwind объяснили, что происшествие было вызвано внезапным сдвигом ветра.

"При выполнении рейса без пассажиров: N4 1801 Москва - Анталья, при уходе на второй круг из-за сдвига ветра произошло грубое приземление в аэропорту Антальи, с дальнейшим уходом и благополучным приземлением. На борту находился только экипаж воздушного судна", – сообщили в авиакомпании.

"Нам известно, что самолет доставили на парковку и взлетно-посадочная полоса открыта", –добавили в службе аэропорта Антальи.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.