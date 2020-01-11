Стало известно имя нового правителя Омана
2020-01-11 09:26:20
Новый султан, как и его предшественник, не имеет детей
11 января 65-летний Хайтам бен Тарик аль-Саид принес присягу перед парламентом как новый султан Омана. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на две оманские газеты.
Новый султан является двоюродным братом Кабуса бен-Саида, который умер 10 января.
Пока не было официальных подтверждений сообщения, опубликованного газетами "Аль-Ватан" и "Аль-Ройя" в Twitter. Но о случившемся сообщил телеканал "Аль-Джазира" и другие иностранные СМИ.
Хайтам бен Тарик ранее был министром национальной культуры и наследия Омана. В 1979 году закончил Оксфордский университет. У него пока нет детей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 5 января СМИ сообщили, что Владимир Зеленский поехал в Оман вместе с семьей. Официально поездка не была оглашена.
- Позже Офис президента подтвердил поездку Зеленского, но отметил, что она оплачена за личные средства. К тому же, у главы Украины запланированы в стране встречи на высшем уровне.
- В Омане Зеленский действительно встретился с представителем министра иностранных дел страны.
- В Украину Зеленский вернулся 9 января, спустя почти сутки после авиакатастрофы в Иране.
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