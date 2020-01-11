Авиакатастрофа в Тегеране: Верховный лидер Ирана выразил соболезнования

Произошедшее Али Хаменеи назвал "болезненным инцидентом"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования родственникам и близким погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета после того, как иранские военные признали, что сбили лайнер по трагической ошибке.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" и призвал вооруженные силы страны "выявить вероятные проблемы", чтобы гарантировать, что подобная ситуация не повторится снова.

Произошедшее Хаменеи назвал "болезненным инцидентом".

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".

Президент Владимир Зеленския заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.