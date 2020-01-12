В Дортмунде из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тысяч людей

Поезда дальнего следования отменяются и не останавливаются в городе

14 тысяч людей эвакуировали немецком городе Дортмунд в рамках обезвреживания четырех бомб времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает местное издание n-tv.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении.

Поезда дальнего следования отменяются и не останавливаются в Дортмунде.

В субботу пациенты из двух больниц были доставлены в безопасное место. Некоторые были перемещены в другие больницы, в то время как другие остаются в клинике во время операции.

Представитель города Дортмунд сообщил, что некоторые пациенты интенсивной терапии, которые не транспортабельны, не будут доставлены в другие места.

"Для этих пациентов были определены безопасные места в клиниках вместе со специалистом по взрывчатым веществам", – говорится в сообщении.

Для жителей, которые ищут место для проживания во время эвакуации, есть несколько приютов.

Как ранее сообщал Фокус:

На территории Кремля в Москве нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны.

В Кельне тысячу людей эвакуировали из-за американской бомбы времен Второй мировой. Снаряд нашли в жилом районе Полль.