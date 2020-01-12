В Дортмунде из-за авиабомб времен Второй мировой эвакуировали 14 тысяч людей
2020-01-12 18:59:32
Поезда дальнего следования отменяются и не останавливаются в городе
14 тысяч людей эвакуировали немецком городе Дортмунд в рамках обезвреживания четырех бомб времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает местное издание n-tv.
"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", – сказано в сообщении.
Поезда дальнего следования отменяются и не останавливаются в Дортмунде.
В субботу пациенты из двух больниц были доставлены в безопасное место. Некоторые были перемещены в другие больницы, в то время как другие остаются в клинике во время операции.
Представитель города Дортмунд сообщил, что некоторые пациенты интенсивной терапии, которые не транспортабельны, не будут доставлены в другие места.
"Для этих пациентов были определены безопасные места в клиниках вместе со специалистом по взрывчатым веществам", – говорится в сообщении.
Для жителей, которые ищут место для проживания во время эвакуации, есть несколько приютов.
Как ранее сообщал Фокус:
- На территории Кремля в Москве нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны.
- В Кельне тысячу людей эвакуировали из-за американской бомбы времен Второй мировой. Снаряд нашли в жилом районе Полль.
- А в польском городе Глогув из-за авиабомбы вывезли три тысячи жителей. Бомбу нашли при ремонте улицы в центре города. И сдетонировать она могла в любой момент.