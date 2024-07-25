Прикидывались студенткой из Киева: за евродепутатом пытались шпионить, кто под подозрением

Даниэль Фройнд заявил, что на его электронную почту пыталась осуществить кибератаку. Он подозревает, что за этим может стоять Венгрия.

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Один из самых откровенных критиков Венгрии в Европейском парламенте, немецкий депутат от Партии зеленых Даниэль Фройнд заявил, что стал мишенью шпионского программного обеспечения. Это произошло за две недели до выборов в Европарламент в июне, пишет Politico.

Он сообщил, что ему удалось предотвратить кибератаку на свою парламентскую электронную почту.

"Я был бы под полным наблюдением. Мой телефон практически все время со мной, куда бы я ни пошел, и они смогли бы отследить, прослушать, за любыми моими действиями", — рассказал он журналистам.

Фройнд сказал, что получил электронное письмо 27 мая. Его прислала якобы студентка Киевского международного университета, которая попросила оценить шансы Украины на вступление в Европейский Союз.

Она предложила адресату "написать короткое сообщение", чтобы поделиться им со студентами, и прикрепила ссылку. Нажав на нее, Фройнд попал бы под влияние шпионского программного обеспечения.

Парламент предупредил депутата, что ссылка содержит шпионское программное обеспечение, которое, вероятно, разработано израильской компанией Candiru.

Фройнд предположил, что за атакой может стоять Венгрия.

"Я не говорю, что это была Венгрия, но из всех возможностей это то, что кажется наиболее вероятным", — сказал он.

Представитель венгерского правительства отказался комментировать Politico этот инцидент.

Напомним, 20 июля в Испании задержали трех хакеров, участвовавших в DDoS-атаках, которые работали на Россию. Их целью были веб-страницы государственных и частных организаций в странах НАТО.

6 июня сайт оборонной компании Santa Barbara Systems в Испании, которая занимается ремонтом танков Leopard для Украины, подвергся кибератаке.