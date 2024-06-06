Хакеры РФ атаковали компанию, ремонтирующую танки Leopard для ВСУ: к чему это привело

Предприятие Santa Barbara Systems, производящее и обслуживающее тяжелую военную технику для армии Испании и Украины, пострадало из-за мощной DDoS-атаки.

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Сайт оборонной компании Santa Barbara Systems (входит в General Dynamics), которая базируется в Испании и занимается ремонтом танков Leopard для Украины, подвергся кибератаке. Ответственность взяла на себя хакерская группа NoName, связанная с Российской Федерацией. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что хакеры совершили на сайт компании DDoS-атаку. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале хакерской группы 3 июня. В публикации говорится об атаке на компанию-производителя автомобилей и оружия General Dynamics European Land Systems со штаб-квартирой в Мадриде, а на опубликованных скриншотах можно заметить официальный сайт ее подразделения Santa Barbara Systems.

"Отправили наши DDoS-ракеты на сайты русофобской Испании", — заявили на канале днем ранее.

Сайты, которые подверглись хакерской атаке группы NoName Фото: Telegram

DDoS — это вид хакерской атаки, когда на целевые серверы направляют большие объемы интернет-трафика, чтобы отключить их. Как отмечают журналисты, NoName часто осуществляют подобные атаки против стран, поддерживающих Украину.

Представитель General Dynamics подтвердил, что подразделение, которое базируется в Испании, подверглось кибертатаке. По его словам, атака была быстро выявлена и не поставила под угрозу ни одну из систем компании. В General Dynamics также приняли решение приостановить работу сайта до завершения расследования.

"Конфиденциальные данные компании по-прежнему хорошо защищены", — подчеркнул представитель компании.

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Согласно информации Минобороны Испании, Santa Barbara Systems занимается сборкой тяжелой военной техники для армии, в частности танков и артиллерии. Кроме того, компания ремонтирует танки Leopard, которые Испания расконсервировала для отправки в Украину.

Представитель General Dynamics в Мадриде также сообщил, что национальный институт кибербезопасности Испании предупреждал компанию о возможной атаке. Ранее в НАТО также заявили, что РФ усиливает кампанию гибридных атак на компании и инфраструктуру альянса, но Москва отвергла эти заявления, назвав их "дезинформацией".

Напомним, хакеры, базирующиеся в России, предприняли атаку на Национальную службу здравоохранения Британии и парализовали работу трех крупных больниц. Атака привела к серьезным последствиям: пришлось отменить операции и переливания крови.

Ранее хакерской атаке подвергся российский телепровайдер "Уфанет". В результате был взломан эфир в Оренбургской области и Башкортостане, а трансляция парада заменена на кадры с российскими оккупантами, которые убивали украинцев и видеоряд теракта в "Крокусе".