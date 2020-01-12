Президент непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов
2020-01-12 19:59:47
Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране
Президент непризнанной Украиной Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне массовых протестов.
Об этом сообщает Спутник-Абхазия.
"Я ушел с поста президента Абхазии", – заявил Хаджимба.
К митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат парламента Сергей Шамба и зачитал заявление. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость аплодисментами.
"Довожу до вашего сведения, что я составляю полномочия для сохранения стабильности в стране", – сказано в заявлении.
Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.
Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Абхазии 10 января поздно вечером признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью президентских выборов.
Абхазия – непризнанное государство. Ее независимость признали только пять членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Кроме того, она признана "ЛДНР", а также непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой и Приднестровьем.
Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17-18 ноября в столице Грузии Тбилиси проходили массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
- 18 ноября полиция начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента. Десятки участников акции протеста пытались оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им пришлось отступить.
- 25 ноября в Тбилиси возобновились массовые протесты, под парламентом страны собралось около 15 тысяч человек.