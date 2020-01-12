В Великобритании опасаются, что могут потерять такого союзника как США

Министр обороны заявил, что мысль о том, что США отступают от своей международной роли, "не дает спать по ночам"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна потерять своего военного союзника США в будущих военных конфликтах.

Об этом сообщает Sky News.

Министр обороны заявил, что мысль о том, что США отступают от своей международной роли, "не дает спать по ночам".

"Это было бы плохо для мира и плохо для нас. Мы планируем худшее и надеемся на лучшее", – сказал он.

Уоллес хочет, чтобы Британия использовала будущий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньше зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.

"Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", – заявил министр обороны Великобритании.

Заявление Уоллеса прозвучало на фоне намерений премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести "глубокий пересмотр" сферы безопасности, обороны и внешней политики страны со времен "холодной войны".

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