Рухани заявил, что за протестами в Иране стоят США

Президент Ирана считает, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая дает право на индивидуальную или коллективную самооборону

Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном заявил, что за продолжающимися протестами в стране стоят США, которые являются ответственными за напряженную ситуацию в регионе.

Об этом передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

По словам Рухани, Вашингтон своим присутствием "спровоцировал гнев среди народов".

"Американцы ответственны за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", – отметил политик.

Рухани также подчеркнул, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая дает право на индивидуальную или коллективную самооборону, и поэтому не является преступлением. Он отметил что проблемы Ближнего Востока должны решать только страны этого региона путем политического диалога и с уважением суверенитета каждого государства.

"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасных событий где-либо в мире", – заявил иранский президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. Полиция их разогнала.