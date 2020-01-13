Рухани заявил, что за протестами в Иране стоят США
2020-01-13 07:57:17
Президент Ирана считает, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая дает право на индивидуальную или коллективную самооборону
Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном заявил, что за продолжающимися протестами в стране стоят США, которые являются ответственными за напряженную ситуацию в регионе.
Об этом передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
По словам Рухани, Вашингтон своим присутствием "спровоцировал гнев среди народов".
"Американцы ответственны за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", – отметил политик.
Рухани также подчеркнул, что иранская атака на базу США в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая дает право на индивидуальную или коллективную самооборону, и поэтому не является преступлением. Он отметил что проблемы Ближнего Востока должны решать только страны этого региона путем политического диалога и с уважением суверенитета каждого государства.
"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасных событий где-либо в мире", – заявил иранский президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- 11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. Полиция их разогнала.
- 12 января антиправительственные протесты возобновились.