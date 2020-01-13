Режиссеру было 80 лет

В США в возрасте 80 лет скончался режиссер известных фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг. Он также был автором трех сюжетов для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Об этом сообщил в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", – написал Идов.

По его словам, в последнее время Бромберг не занимался кино, "кажется, даже не пытался, просто жил".

"Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно - наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини", – написал Идов.

Причину смерти он не назвал.

Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИК в Москве. Свой первый фильм, короткометражку "Длинный день Кольки Павлюкова", выпустил в 1968 году. В 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", которые сняли по мотивам фантастических повестей Евгения Велтисова, в 1982 – "Чародеи" по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. За "Приключения Электроника" Бромберг получил государственную премию СССР.

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