Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что будет добиваться справедливости и наказания виновных в трагедии

Тысячи канадцев вышли на улицы своих городов, чтобы почтить память погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщает ВВС.

В мемориальном мероприятии в Университете Альберты в Эдмонтоне, где собралось около 2300 человек, принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что будет добиваться справедливости и наказания виновных в трагедии.

"Этой трагедии не должно было быть. Я хочу заверить вас, что вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку в это чрезвычайно сложное время... Вы поставили перед нами цель – достичь справедливости и ответственности за вас... Мы не остановимся, пока не получим ответы", – заявил Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на церемонии памяти жертв авиакатастрофы в Эдмонтоне

Мероприятие в память жертв авиакатастрофы состоялось в самом крупном городе страны Торонто. В актовом зале местного университета собралось 2000 человек. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

Мероприятие в память жертв авиакатстрофы в Торонто

Жертвами авиакатастрофы, в которой всего погибло 176 человек, стали 57 канадцев.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Трюдо назвал авиакатастрофу в Иране "национальной трагедией" для Канады.