В Сети появилось видео попадания в боинг МАУ двух ракет

Достоверность видеоролика пока подтверждается

Канал Manoto выложил видеоролик с камер наблюдения, в котором, предположительно, показано поражение самолета "МАУ" под Тегераном двумя ракетами.

Судя по видеоролику, по украинскому самолету попадает две ракеты.

Примерно на 00:40 видно как попадает первая ракета, спустя примерно 25 секунд попадает вторая.

Первым опубликовал видеоролик пользователь Twitter Behnam Gholipour, позже его распространили независимые СМИ.

Член группы расследователей Bellingcat Джанкарло Фиорелла написал в Twitter, что видеоролик верифицируется.

Его смутила дата на видеоролике – 2019.10.17. По его словам, дата может быть неправильной, так как было не верно настроено оборудование.

"Работаю над геолокацией. Поделюсь возможными точками через некторое время", – сообщил Фиорелла.

Manoto – международный канал на персидском языке, который базируется в Лондоне.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".

Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.