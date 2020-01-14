Авиакатастрофа в Иране: Ермак не исключает, что самолет сбили специально

Вскоре в Украину должен прибыть представитель Ирана

Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным.

Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в комментарии "Украинской правде".

Он напомнил, что было несколько версий трагедии, и версия сбития самолета ракетой была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали украинские эксперты, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты.

"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", – заявил он.

Ермак уточнил, что именно поэтому работа комиссии продолжается. Он также сообщил, что вскоре в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Кроме того, как заявили сайту Guildhall украинские эксперты в сфере безопасности и обороны, РФ была заинтересована в крушении украинского самолета на Ближнем Востоке и могла дистанционно вмешиваться в работу зенитно-ракетного комплекса "Тор", стоящего на вооружении в армии Ирана.

В частности, военный эксперт Юрий Колесников считает, что России нужна была новая эскалация, чтобы максимально задеть НАТО, в частности, Канаду, и сбитие пассажирского самолета – прекрасный инструмент.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требовали наказания виновных в крушении самолета. В том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору".