Люди скандируют "Смерть диктатору"

В Иране не стихают антиправительственные протесты из-за крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Люди до сих пор проходят протестовать на площадь Азади (Свободы) в Тегеране, а также собираются в городах страны.

Об этом сообщает The Himalayan Times.

Люди скандируют "Смерть диктатору", имея в виду верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи.

Сообщается, что общее число протестующих достигло трех тысяч человек. Некоторые из них призывали полицию присоединиться к демонстрациям.

"Извиняйтесь и увольняйтесь", – было написано на одном из баннеров в руках протестующих.

Как сообщает Amreen Nazanin Rajavi(Amy), силы безопасности Исламской республики применили против демонстрантов слезоточивый газ, а также дубинки и пули. В результате жестких силовых мер со стороны полиции, погиб один протестующий, еще одна женщина получила ранение.

"Иранские террористы опять начали убивать невинных иранцев. Один протестующий убит, одна женщина получила ранение. Народ Ирана нуждается в правдивом освящении происходящих событий со стороны мировых медиа. Каждый должен услышать голос людей", – говорится в сообщении.

Протесты в Иране усугубляют ситуацию в стране, где власть в ноябре 2019 года устроила кровавый разгон митингующих из-за повышения цен на бензин и нормирования его продажи. Руководство страны также сталкивается с экономическим кризисом в свете новых санкций США.

Как ранее сообщал Фокус:

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. полиция их разогнала.