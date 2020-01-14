В Иране арестовали человека, опубликовавшего видео попадания ракеты в украинский боинг, – СМИ

Результаты расследования будут представлены общественности

Человек, разместивший в Интернете видео о ракетном ударе по украинскому авиалайнеру в Иране, арестован Корпусом стражей Исламской революции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство Fars.

Издание сообщает, что результаты расследования будут представлены общественности.

Дополнительных подробностей не предоставили.

Первое видео о ракетном ударе было опубликовано в ночь на 9 января.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.