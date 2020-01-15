Эксперт назвал причины ракетной атаки по самолету МАУ

У оператора иранского ЗРК не было фактических данных о вылетах из тегеранского аэропорта

Военный аналитик с Мальты Бабак Тагвей назвал возможные причины ракетного удара системы ПВО Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по пассажирскому лайнеру компании МАУ 8 января.

Об этом он написал в Twitter со ссылкой на источник.

По словам эксперта, в КСИР не получили информацию о задержке вылета украинского боинга из аэропорта Тегерана на час. Это следует из данных онлайн-трекера Flightradar24. Согласно расписанию, в тот день самолет должен был отправиться рейс в 05:15 по местному времени, однако вместо этого вылетел в 06:12.

Вторая причина ракетной атаки, по словам эксперта, состоит в том, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М1" не был подключен к C4I – автоматизированной системе управления и разведки. Из-за этого у оператора системы не было фактических данных о вылетах из тегеранского аэропорта.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.