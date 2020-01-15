В США при аварийном сбросе топлива с самолета пострадали 60 человек

Аварийный сброс топлива разрешен только в специально отведенных для этого местах

В результате сброса топлива экипажем самолета Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines над Кадахи (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния) пострадало 60 человек, сообщил телеканал CNN.У всех выявлен незначительный вред здоровью, который не требует госпитализации. Необходимости в эвакуации нет.

Наиболее сильно пострадали ученики начальной школы Park Avenue в 20 км от аэропорта. Очевидцы сообщили, что услышали громкий свист, почувствовали запах топлива, а позже ощутили раздражение в глазах.

Представитель авиакомпании сообщил, что самолет рейса Лос-Анджелес—Шанхай при вылете из аэропорта сообщил о необходимости возвращения из-за проблем с двигателем. Для того чтобы совершить посадку, необходимо было сбросить топливо, чтобы уменьшить вес самолета.

Современные самолеты могут совершить посадку и с полными баками топлива. Однако, она требует большого мастерства пилота, кроме того, после такой посадки самолет должен быть тщательно проверен на предмет появления возможных повреждений. Поэтому экипажи чаще всего и сбрасывают топливо. Но такой сбор запрещен над населенной местностью.

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