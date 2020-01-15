Рухани извинился за запоздалое признание, что самолет МАУ был сбит

Иранский лидер заявил, что силы безопасности страны ничего не скрывают

Президент Ирана Хасан Рухани извинился за задержку сообщения о сбитом иранскими силами ПВО украинском боинге. Его речь транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

Видео его выступления с переводом на английский язык опубликовал телеканал Press TV.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку (с объявлением о том, что Иран сбил украинский самолет ) и за наш тон", – сказал иранский лидер, добавив, что "люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают".

Рухани акцентировал внимание на то, что "он является слугой народа и должен говорить с ним скромно и честно".

Политик также отметил, что "судебные власти, вооруженные силы и правительство должны объединиться для расследования и представить его результаты миру".

Он потребовал от Вооруженных сил страны представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все (детали) расследования", – сказал иранский президент.

Как ранее писал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Следователи будут выяснять, действительно ли сбитие украинского самолета в Иране было непреднамеренным и ошибочным. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.